GALLNEUKIRCHEN. Über zwei Tage hinweg versammelten sich online per Videocall politisch Interessierte zum „Demokratie-Workshop", darunter viele Mitglieder der SJ Gallneukirchen. Unter der Moderation von Bürgermeister Sepp Wall-Strasser fanden sich 14 Personen aus Gallneukirchen und Umgebung wieder, um mehr über die Geschichte und maßgebende Persönlichkeiten der Sozialdemokratie zu lernen. „Es war für mich spannend über die Geschichte rund um die Sozialdemokratie zu hören. Ich finde in der Schule lernt man von der Zwischenkriegszeit und dem Aufbau der zweiten Republik viel zu wenig. Außerdem konnte man so die Lockdownzeit mit derartigen Inputs gut nutzen“, sagt Workshopteilnehmer Adrian Fuchs.