Rotkreuz-Ortsstellenleiter Walter Ecker (l.) aus Schenkenfelden spendete „seine 70er-Feier“, insgesamt 1.500 Euro, zugunsten Ukraine-Flüchtlinge.

SCHENKENFELDEN. „Statt das Geld für eine große Feier auszugeben, spende ich es lieber dem Roten Kreuz Urfahr-Umgebung für einen guten Zweck“, erklärt der langjährige Essen-auf-Rädern-Mitarbeiter. „Es war und ist mir immer schon ein Bedürfnis, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.“ Walter Ecker weiß, was es heißt, heimatlos zu sein. Er ist in einem Heim aufgewachsen und kam erst mit vier Jahren zu seinen Pflegeeltern. „Ich bin meinen Weg gegangen und hoffe, dass ich so die Menschen, die jetzt bei uns Schutz suchen, auf ihrem Weg ein bisschen unterstützen kann.“ Werner Reichör (r.) vom Bezirksrettungskommando Urfahr-Umgebung bedankte sich beim 70-Jährigen für den Scheck über 1.500 Euro.