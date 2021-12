VORDERWEISSENBACH. Ausgehend von der langjährigen, grenzüberschreitenden Partnerschaft der Feuerwehren Schönegg und Piberschlag sowie der Marktgemeinde Vorderweißenbach mit der Gemeinde Přední Výtoň, wurde auch heuer wieder das Friedenslicht überbracht. Es ist ein Symbol für die gute Zusammenarbeit. Das Friedenslicht wurde von Gemeindevorstand Johanna Staudinger sowie von Vertretern der Feuerwehren und dem Altbürgermeister Johann Grünzweil an Bürgermeister Jan Bittner und an Konsul Oliver Jerney übergeben wurde. Die Übergabe beinhaltete auch die Glückwünsche für Weihnachten und den Jahreswechsel 2022. In weiterer Folge entstanden neue Ideen für gemeinsame Aktionen.