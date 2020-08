Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz ist direkt vor Ort in Urfahr-Umgebung erhältlich.

URFAHR-UMGEBUNG (vom). Seit Juli sind die Masken in Oberösterreich zurück. Der Mund-Nasen-Schutz muss in allen öffentlich zugänglichen Räumen, Geschäften oder Lokalen getragen werden. Verpflichtend sind die Masken auch im Freien, wenn der Mindestabstand von einem Meter nicht möglich ist. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden vor allem Wegwerf-Masken getragen. Im Sinne der Nachhaltigkeit setzen aber immer mehr Unternehmer, Schneider und Geschäfte auf wiederverwendbaren Mund-Nasen-Schutz – und das in allen möglichen Varianten: von bunten oder bedruckten Stoffmasken bis hin zu Schutzschildern für Helme.

Simsis Circus Fashion

Preis: 34,90 Euro/5er-Pack

Erhältlich: im Onlineshop

Infos: Die Masken des Waldinger Modeschöpfers sind wiederverwendbar und umweltfreundlich. Sie bestehen aus 100 Prozent Baumwolle, sind zweilagig, bei 95 Grad waschbar und können von Erwachsenen und Kindern getragen werden. Auf Wunsch auch mit Logo oder Schriftzug (ab 250 Stück).

Homepage:simsis-circus.com

Foto: Simsis Circus Fashion

Proudbaby

Preis: 9,90 Euro

Erhältlich: Kids Conceptstore im Einkaufszentrum One, Gaisbacher Straße 6, 4210 Gallneukirchen und im Onlineshop

Infos: Die selbstgenähten zweilagigen Stoffmasken bestehen aus zertifizierter Biobaumwolle mit Gummi- oder Jerseyband. Man kann zwischen verschiedensten Farben und Mustern auswählen. Auch in Kindergröße erhältlich.

Homepage:proudbaby.at

Foto: Proudbaby

Flock + Print Entreß GmbH

Preis: ab 7,50 Euro, individuell bedruckt (ab 3 Stück)

Erhältlich: Flock + Print, Tabor 3, 4100 Ottensheim

Infos: Es gibt zwei Varianten: 1. eine TÜV-zertifizierte, dreilagige Maske mit antibakterieller Vlieseinlage, welche individuell mit Druck, Flock, Stick, usw. beschriftet werden kann; 2. eine Maske aus speziellen Stoffen aus dem Sportbereich. Diese Maske wird per Laser ausgeschnitten mit Thermosublimation individuell bedruckt und mittels einem von Flock + Print speziell entwickeltem Klebstoff ohne Nähen konfektioniert. Die Gummibänder stammen aus Österreich und halten die thermische Verklebung bei 200 Grad und 30 Sekunden aus. Bei diesem speziellen Herstellungsvorgang kommt es nicht wie bei anderen Druckverfahren zu einer Beeinträchtigung der Luftdruchlässigkeit des Stoffes. Das Ottensheimer Unternehmen fertigt diese nicht nur für den Sportbereich, sondern auch mit Schul- und Firmenlogos mit beliebig vielen Farben an.

Homepage:flock-print.at

Foto: Flock + Print

Quabus GmbH

Preis: ab 14,50 Euro

Erhältlich: Quabus GmbH, Gewerbeallee 3, 4221 Steyregg

Infos: Quabus stellt Schutzschilder in drei verschiedenen Varianten her: Schilder, die sich an Helmen befestigen lassen, einen Schutz für das ganze Gesicht und eine kürzere Variante, welche sich beispielsweise bei Frisören bewährt hat. Die "Face Shields" sind einzeln direkt bei Quabus bestellbar.

Homepage:quabus.at.

Foto: Quabus

Jerseymutti

Erhältlich: Jerseymutti, Hagauer Straße 25, 4190 Bad Leonfelden

Infos: Jerseymutti verkauft keinen fertigen Mund-Nasen-Schutz. Allerdings sind im Geschäft in Bad Leonfelden Materialien wie Stoffe und Garn erhältlich, die man zum Selbernähen einer Maske benötigt. Auf der Homepage finden Sie eine Anleitung und ein Schnittmuster.

Homepage:jerseymutti.at