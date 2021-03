ST. VEIT/URFAHR-UMGEBUNG. Am 19. März wurde mit einer Teststraße im Gemeindeamt von St. Veit im Mühlkreis gestartet. „Gemeinsam versuchen wir mit diesem Angebot die Lücke der Testmöglichkeiten in unserer Umgebung zu schließen und allen Bürgerinnen und Bürgern einen kurzen Weg zur nächsten Antigen-Testmöglichkeit anzubieten“, erklären die Bürgermeister Johann Gattringer, Albert Stürmer, Erich Sachsenhofer, Engelbert Pichler, Josef Rathgeb und Alois Erlinger.

Zwei Mal wöchentlich

Jeden Dienstag von 17:30 bis 20 Uhr sowie jeden Freitag von 16:30 bis 20 Uhr besteht die Möglichkeit sich von Mitarbeitern des Roten Kreuzes der Ortsstelle St. Veit testen zu lassen. Die Administration wird durch ehrenamtliche Helfer aus den Gemeinden St. Veit, St. Johann, St. Peter, Niederwaldkirchen, Oberneukirchen und Herzogsdorf abgewickelt. „Wir danken dem Roten Kreuz für das Angebot, die Tests zweimal wöchentlich durchzuführen und auch den unzähligen Ehrenamtlichen, die bereits ihre Mitarbeit angeboten haben. Das ist nicht selbstverständlich, zeigt aber einmal mehr den gemeindeübergreifenden Zusammenhalt“, schreiben die Bürgermeister.

Online-Anmeldung

Die Terminvereinbarung erfolgt über www.oesterreich-testet.at – sollte jemand nicht die Möglichkeit zur Online-Anmeldung haben, kann zeitgerecht telefonisch am Gemeindeamt St. Veit (07217/6055) ein Termin vereinbart werden. Bitte die E-Card und einen Lichtbildausweis nicht vergessen. „Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, die Möglichkeit der kostenlosen Testung in Anspruch zu nehmen“, so die Bürgermeister.