Flechtfrisuren liegen nach wie vor voll im Trend. Das dachte sich auch das Team des Elternvereines der Neuen Mittelschule Oberneukirchen rund um Obfrau Christiana Pammer. Deshalb lud es zu einer Beautystunde unter dem Motto „Haare stylen & Nägel lackieren“ ein.

Das Lebenshaus Oberneukirchen wurde kurzerhand in einen „Schönheitssalon“ umgewandelt. Die 24 Mädchen, aufgeteilt in zwei Gruppen, konnten sich wunderschöne Frisuren vom französischen Zopf bis Flechtdutt machen lassen. Ein weiteres Highlight war das Lackieren der Fingernägel. Hier standen wunderschöne Farben zur Auswahl. Sehr beliebt waren auch die hübschen Nagelsticker, die nochmals einen frechen Look auf die Nägel zauberten.

Dies war ebenfalls eine der 30 Veranstaltungen des Ferienprogrammes „Sommer Aktiv³“ der Marktgemeinde Oberneukirchen-Waxenberg-Traberg. Vizebürgermeisterin Anneliese Bräuer, die sich seit mehr als 15 Jahren in der Gemeinde um die Anliegen in den Bereichen Soziales, Familie, Generationen und Kultur kümmert, ist sehr froh, dass auch in diesem „besonderen“ Sommer mit vereinten Kräften der Vereine, Organisationen und Institutionen so ein abwechslungsreiches Ferienprogramm angeboten wird.

Das Ferienprogramm ist für die Familien mit Kindern und Jugendlichen eine spürbare Lebensqualität und ein sehr wichtiger Beitrag zur Wohnqualität in unseren drei Orten, sagt auch der Ortschef Bürgermeister Josef Rathgeb begeistert.