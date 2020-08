Wenn die Kulturwerkstatt Schnopfhagen rund um ihren engagierten Obmann Herbert Pargfrieder die Kinder im Rahmen des Ferienprogrammes der Marktgemeinde Oberneukirchen-Waxenberg-Traberg zur Holzwerkstatt einlädt, ist die Veranstaltung im Nu ausgebucht. Auch in diesem Jahr waren wieder viele Bastler und Handwerker mit großem Eifer dabei.

Heuer wurde in der Kulturlaube des Schnopfhagenstadls ein Katamaran mit Gummimotorantrieb gebastelt. Diese Schiffsform, die aus der Südsee stammt, kam erst im Jahr 1945 zu uns nach Europa. 13 Buben und ein Mädchen sägten, schliffen und hämmerten eifrig unter der fachmännischen Hilfe von Gerhard Bräuer, Erwin Wolfesberger, Josef Ehrenmüller, Hermann Pirklbauer und Obmann Herbert Pargfrieder. Nach gut zwei Stunden „harter“ und vor allem sehr fleißiger Arbeit konnten alle ihr schwimmfähiges Modell stolz in Händen halten.

Dieser Programmpunkt war bis jetzt die einzige Veranstaltung des ehrenamtlichen Vereines im urigen Schnopfhagen-Stadl. Leider musste die Kulturwerkstatt Schnopfhagen aufgrund der Corona-Bestimmungen das gesamte Jahresprogramm 2020 absagen. Die derzeitigen Auflagen bei kulturellen Veranstaltungen in Verbindung mit Corona machen eine zufriedenstellende Organisation unmöglich. Man blickt jedoch schon optimistisch in das Jahr 2021. Da wird das 20-jährige Bestehen gefeiert und in diesem Zusammenhang kommen wieder namhafte Künstler nach Oberneukirchen. Eine genaue Programmvorschau gibt es auf www.schnopfi.com

Auch Bürgermeister Josef Rathgeb bedankte sich bei den Schnopfis für ihr Engagement beim Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche. Ohne den Einsatz der Vereine, aber auch Organisationen und Institutionen wäre dieses einzigartige und abwechslungsreiche Ferienprogramm in unseren drei Orten sicher nicht möglich. Danke an alle, die in dieser nicht einfachen Zeit mit anpacken und ihre tatkräftige Unterstützung anbieten, so der Ortschef.