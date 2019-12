Bei der Weihnachtsfeier zugleich Generalversammlung des Musikvereins Traberg wurde einstimmig ein neues Vorstandsteam für die nächste Funktionsperiode gewählt. Als Obfrau wird Michaela Niederhametner in Zukunft den Verein führen. Stellvertreter ist weiterhin Armin Stumptner. Die Funktion des Kassiers werden Melanie Haider und Sarah Niederhametner übernehmen. Die Schriftführung hat Jasmin Niederhametner inne.

Durchgeführt wurde die Wahl von Bgm. DI Josef Rathgeb, der zugleich den hohen Stellenwert der Musikvereine im kulturellen Angebot und in der Gemeinde betont. Voller Motivation und mit vielen neuen Ideen startet der gesamte Vorstand in die kommenden vier Jahre.

Geehrt und bedankt wurde sich auch bei den bisherigen Funktionären, die ihre Tätigkeit nach jahrelangen ehrenamtlichen Diensten zurück legten.

Mehr Fotos sind unter www.mv-traberg.at zu finden.