Aus dem Fitnessstudio "Fit Five" im Sportpark in Walding wurde das neue, zum Großteil umgebaute INJOY.

WALDING. Mit dem Eintritt in die Center-Gruppe "INJOY" beginnt im Jänner in Walding eine neue Zeitrechnung. "Wir haben in den letzten Wochen und Monaten gebaut, verschönert, neu gestaltet und viel in neue Trainingsgeräte und Atmosphäre investiert", sagt Markus Henisch, der nach wie vor der Betreiber ist. Insgesamt 39 Studios in Österreich und Deutschland zählen zur INJOY-Gruppe.

Chill-Area und Egym-Geräte

Wesentliche Bereiche im INJOY sind neu gestaltet. Gleich beim Eingang ist eine neue Chill-Area. Es gibt hier gratis Getränke, wie zum Beispiel Kaffee oder Natursäfte. Hier können sich die Kunden selbst bedienen. "Kunden sollen sich wie zuhause fühlen", sagt Henisch. Die frühere Barriere zwischen Mitarbeitern und Kunden ist völlig aufgehoben. Im größten Fitness-Raum des INJOY steht die allerneueste Generation der Egym-Geräte. Ob Muskelaufbau, allgemeines Fitness- oder Figurtraining – die Egym-Geräte sind genau auf die Person abgestimmt.

Am "Egym-Hub" werden die Fitnessdaten jeder Person getestet. Größe, Gewicht, Beweglichkeit, Stoffwechselalter und biologisches Alter werden ausgeworfen. Diese Daten dienen in der Folge zur Software-Einstellung aller anderen Egym-Kraft- und Konditionsgeräte. Insgesamt gibt es sieben Programme, wie zum Beispiel ein Ausdauer-, Kraft-, Abnehm- oder Reha-programm. Außerdem werden sogenannte Disbalancen beim Hub gemessen, wie etwa eine Rücken- oder Bauchmuskelschwäche. "Das System ist relativ einfach, alles ist gespeichert", erklärt der Center-Betreiber.

Neueste Spinningräder

Nach wie vor gibt es im INJOY einen großen Raum mit klassischen Kraftgeräten beziehungsweise Gewichten, wo praktisch in "Old School"-Manier "gepumpt" wird. "Generell haben wir uns von der Muckibude zur Wohlfühloase entwickelt. Die Hälfte unserer Kunden sind über 60 Jahre alt", betont Henisch. Für das Indoor-Cycling stehen die neuesten Spinningräder von Life Fitness bereit. Henisch: "Ein jeder radelt in seinem optimalen Trainingsbereich. Die 60-jährige Hausfrau, die zum Beispiel im 50-Watt-Bereich tritt, fährt neben dem Leistungssportler, der meinetwegen 300 Watt aufs Pedal bringt."

