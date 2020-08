Seniorenkapitän Josef Schauer konnte kürzlich eine für den Club neue Rekordteilnehmerzahl beim Turnier der Seniorenrallye OÖ/SBG, nämlich 122 Starter aus 22 Clubs, begrüßen.

Alle waren neugierig auf den neu gestalteten Platz des GC SternGartl. Der Großteil fand sehr lobende Worte über den neuen Kurs und die hervorragende Platzpflege. Das wunderbare Naturpanorama und die Ruhe des Distltales verleihen dem wunderschönen Golfplatz einen einzigartigen Charme. Abgerundet wird das Erscheinungsbild durch eine nun perfekte Gastronomie im Restaurant/Cafe Waldinsel, das auch Nichtgolfer sehr herzlich begrüßt.

Die Seniorenrallye ist die größte Turnierserie für Senioren in Österreich mit cirka 2800 Starts pro Saison. Jeden Dienstag treffen sich um die 140 golfbegeisterte Senioren zum sportlichen Vergleich in einem der 25 Teilnehmerclubs aus Oberösterreich und Salzburg. Unter der innovativen und tüchtigen Leitung von Egbert Eichler, Erwin Rafetseder und Rene Beaudin finden nicht nur Golfturniere statt. Auch ein Schitag, ein Eisstockturnier, ein Tennisturnier, ein Vergleichskampf mit der Rallye West zeugen von der Lebendigkeit dieser Bewegung, die auch enorm zur Volksgesundheit beiträgt.

Der Bruttosieg auf pfeilschnellen Grüns blieb durch Peter Thalguter erfreulicherweise beim Heimatclub. Der Nettosieg in der Gruppe A ging an Willi Heitzinger vom GC Donau (2. Günther Seifert GC SternGartl), in B an Dietmar Nocker vom GC Kremstal, in C an Reinhold Hofinger vom GC Drachenwand Mondsee (2. wurde Ernst Strauss GC SternGartl), in der Gruppe D an Gerold Almesberger vom GC Traunsee (2. Karl Deil vom GC SternGartl).