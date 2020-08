Das Thema Nachhaltigkeit kann sich momentan Liebesbeweisen kaum erwehren. Es ist einerseits notwendig, andererseits modern, des Thema für sich zu beanspruchen. Auf Websites von Unternehmen findet man umfassende, toll aufbereitete Berichte in Hülle und Fülle. Man suggeriert, dass man am Thema dran sei. Kaum jemand aber kann mit den Ausführungen etwas anfangen, denn sie lesen sich wie Geschäftsberichte und Werbeprospekte, deren Inhalte wir eigentlich schon kennen. Was noch mehr erstaunt, ist dass Einsteiger sich sofort über unterschiedlichste Prämierungen und Gütesiegel freuen können.

Ziel von Nachhaltigkeit ist es, den Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt des Weltgeschehens zu stellen. Er soll schlichtweg sein können – ökologisch, ökonomisch und sozial. Und das auch in Zukunft.

Echte Nachhaltigkeit soll im Alltag zudem Orientierungshilfe für Kunden und Geschäftspartner sein. Derzeit geht es mir dabei aber wie bei den Gütesiegeln für Lebensmittel. Viele unterschiedliche Kennzeichnungen, wenig Aussage. Nicht selten bleibt man vor dem Regal im Supermarkt hilflos zurück und denkt sich ‚Da steh ich nun, ich armer Tor. Und bin so klug als wie zuvor ...‘

Nachhaltigkeit wird von den Vereinten Nationen (UN) über 17 Ziele definiert. Wenn Nachhaltigkeit gelingen soll, müssen sich damit Staaten, Unternehmen und jeder einzelne von uns auseinandersetzen. Auf Basis der definierten UN-Nachhaltigkeitsziele und vor allem klar messbar. Es kann nicht sein, dass etwas suggeriert wird, was nicht ist. Nachhaltigkeit, die von irgendwelchen Gremien auf Basis irgendwelcher Interpretation bewertet und prämiert wird, ist aus der Sicht der Sache wertlos. Es kann nicht sein, dass Unternehmen ausgezeichnet werden, die von außen sichtbar (!) über Jahre hinweg Frauen im Unternehmen benachteiligen, eine menschenverachtende Personalpolitik betreiben und der Gewinnmaximierung so gut wie alles unterordnen.

UN-Nachhaltigkeitsziele