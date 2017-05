Das "Hellboy" Projekt nimmt wieder Fahrt auf - jedoch mit gravierenden Änderungen

10.05.2017, 13:45 Uhr

Die mehrfachen Versuche, die Fortsetzung nach „Hellboy – die goldenen Armee“ in Gang zu bekommen, scheiterten allesamt, trotz vielfacher Bekundung Ron Pearlmans, den roten Riesen noch einmal spielen zu wollen. Hellboy Erfinder Mike Mignola setzt nun aber in einer Neuauflage auf völlig andere Pferde und entledigt sich des Regisseurs und des Hauptdarstellers.

Der Name des Schauspielers, welcher „Hellboy“ nun spielen wird – David Harbour - ist der breiten Masse wohl noch eher unbekannt sein, jedoch einigen als Sheriff Jim Hopper aus der Netflix Serie „Stranger Things“ bekannt sein. Harbour spielte zudem schon in „James Bond – Ein Quantum Trost“, „Snitch – ein riskanter Deal“, „The Equalizer“ und „Suicide Squad“.Den Platz am Chefsessel übernimmt Regisseur Neil Marshall, der sich mit „The Descent“ und einigen Episoden von „Game of thrones“ und „Westworld“ einen Namen gemacht hat. Das Drehbuch wird derzeit geschaffen von Mike Mignola, Andrew Cosby („Eureka“) und Christopher golden („Buffy – das Spiel“). Interessantes Detail ist auch, dass man mit „Hellboy“ auf den Trend der R-Rated Filme aufspringen und die Gewaltdarstellung deutlich in die Höhe schrauben will, wie es schon bei „Deadpool“ und „Logan“ der Fall war.Weitere Details wie Starttermin oder Drehbeginn gibt es allerdings noch nicht.Beitrag erstellt von:Lindorfer Bernhard / Film-Total