Kräuterstammtisch in Oberneukirchen

12.05.2017, 20:50 Uhr

Die Fichte, »Glücks- und Segensbringerin«

Für die vorchristlichen Völker war die Fichte ein Schutzbaum. Bei den Kelten war die Fichte der Baum des Lebens und des Todes.

Sogar kulinarisch hat die Fichte sehr viel zu bieten. Daher gibt es auch etwas zu verkosten: wie z.B. Fichtenwipferl-Likör, Fichtennadel-Marmelade, und noch einiges mehr.

Termin: am Freitag, den 19. Mai ab 18 UhrVeranstaltungsort: Fridi's Marktstube, Marktplatz 19, 4181 OberneukirchenDie Teilnahme am Stammtisch ist kostenlos.Bei Fragen senden Sie bitte ein Mail an: kraeuter.gudrun@yahoo.at