Ausgezeichnete Leistung des Technical Rescue Teams der FF-Mühldorf

10.09.2018, 21:42 Uhr

Bei den internationalen THL Tagen (Technische Hilfeleistung), die von 08. – 09. September 2018 von der Feuerwehr Mooskirchen in der Steiermark ausgerichtet wurden, konnte das Technical Rescue Team der Feuerwehr Mühldorf mit ihren gezeigten Leistungen überzeugen. Bei diesem Bewerb, bei dem es nicht um Platzierungen im klassischen Sinn geht, sondern dessen Ziel es ist, eine möglichst realitätsnahe, strukturierte und patientenschonende Menschenrettung aus einem verunfallten KFZ durchzuführen, traten 33 Teams aus Österreich, Tschechien und Frankreich zu einem Internationalen Erfahrungsaustausch an.

Jedes dieser Teams erhielt im Rahmen ihrer Challenge ein zugelostes, vorher nicht bekanntes Einsatzszenario, welches nach dem Eintreffen am Einsatzort innerhalb von 20 Minuten gelöst werden musste. Diese Zeit basiert auf der anerkannten „Golden Hour of Shock“ die innerhalb von 60 Minuten eine stationäre Versorgung des Verunfallten in einem Krankenhaus und somit die besten Heilungschancen ohne Folgeschäden gewährleisten soll. Dazu hat die Einsatzorganisation der Feuerwehr nach dem Eintreffen 20 Minuten Zeit, eine möglichst schonende Rettung durchzuführen. Jeder Handgriff des sechsköpfigen Technical Rescue Teams, wird dabei von einem internationalen und erfahrenen Trainer Team, das sich aus Notfallsanitätern, und erfahrenen Feuerwehrkräften zusammensetzt, akribisch beobachtet und bewertet. Durch immer neue Fahrzeugtechnologien, stabilere Materialien und Bauweisen sowie durch neue Erkenntnisse aus der Unfallmedizin, wird eine schnelle und strukturierte Vorgangsweise, effizienter Umgang mit dem hydraulischen Rettungsgerät und den anderen Einsatzmitteln verlangt. Im Anschluss an die Übungsaufgabe wird von den Trainern sowohl der gewählte Lösungsweg als auch alle durchgeführten Schritte auf ihre Wirkung und Effizienz besprochen. Diese Bewertung dient vor allem zur Verbesserung der eigenen Arbeitsweise und gibt gleichzeitig auch den Blick auf alternative Lösungsansätze frei. Auch die Beobachtung und der Erfahrungsaustausch der 32 anderen Teams, die im Rahmen dieser Veranstaltung möglich wurden, helfen den teilnehmenden Feuerwehren immer neue Erkenntnisse in die Übungspläne einfließen zu lassen und somit besser für den Ernstfall gerüstet zu sein.Punktegleich mit einem Team aus Frankreich, wurde der Feuerwehr Mühldorf bei der Abschlussveranstaltung eine Urkunde für die höchste erreichte Punktezahl (1. Platz) überreicht. Neben der sehr guten und geschlossenen Gruppenleistung, wurde hier speziell auch die Arbeit des inneren Retters (Medic) hervorgehoben. Diese Ehrung bestätigt die gute Arbeit des heuer neu besetzten Technical Rescue Teams, das hiermit auch die technische Mannschaft der Feuerwehr Mühldorf um weitere Spezialisten vergrößert.