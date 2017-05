Claudia Ramerstorfer ist diplomierte Vereinsfunktionärin

15.05.2017, 06:53 Uhr

Funktionäre aus verschiedenen Musikvereinen feilten zwei Semester lang an ihren Führungsqualitäten.

ALTENBERG. Der Österreichische Blasmusikverband (ÖBV) organisierte ein Führungskräfte-Seminar, das Funktionäre aus ganz Österreich in ihrer Arbeit bestärken und unterstützen sollte. Aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung nahm Claudia Ramerstorfer vom Musikverein Altenberg an der Seminarreihe teil. Zwei Semester beschäftigten sich 13 Teilnehmer aus ganz Österreich mit ihren Führungsqualitäten. Marketing, Finanzen, Sponsoring und rechtliche Angelegenheiten waren ebenso Thema, wie richtige Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Rhetorik und Kommunikation.

Eigenes Handeln stärken

"Die Seminarreihe hat mein Wissen erweitert und mich in meinem Tun und Handeln gestärkt", sagt Claudia Ramerstorfer. Sie ist Jugendreferentin beim Musikverein Altenberg und sieht dies als Chance, sich in der Heimatgemeinde zu integrieren und Musik zu leben. Die Seminarreihe wurde von den Teilnehmern mit einer Diplomarbeit abgeschlossen. Die Urkunde zum „Diplomierten Vereinsfunktionär“ wurde Claudia Ramerstorfer kürzlich in Kirchbichl/Tirol von ÖBV-Präsident Erich Riegler überreicht.