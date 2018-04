Mit Seniorenmobil umgekippt – Pensionist schwer verletzt

28.04.2018, 20:23 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und fuhr den steil abfallenden Straßenabschnitt viel zu schnell. Laut Zeugen hantierte er noch am Fahrzeug herum, konnte dieses jedoch nicht verlangsamen. Schließlich kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in ein schmiedeeisernes Gartentor, wodurch das Fahrzeug umkippte.Der Pensionist erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen und wurde vom ASB Feldkirchen in das UKH Linz eingeliefert.