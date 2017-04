Wintereinbruch im Mühlviertel sorgte für zahlreiche Feuerwehreinsätze

28.04.2017, 17:10 Uhr

Schon in den Nachtstunden wurden die Feuerwehren zu Schneedruck-Einsätzen im Bezirk alarmiert.

BEZIRK. Durch die großen Neuschneemengen in der Nacht von Donnerstag, 27. April auf Freitag, 28. April von bis zu 20 Zentimetern ab 700 Metern Seehöhe, der auch liegen blieb, konnten manche Bäume die schwere Last nicht mehr tragen und blockierten Straßen und Wege. Die Feuerwehren Berndorf, Waxenberg, Hellmonsödt, Reichenau, Ottenschlag und Königsschlag machten die Verkehrswege aber wieder rasch frei.

Zwei Lkw-Bergungen

Hirschbacher Landesstraße gesperrt

Im Straßenverkehr sorgte in den frühen Morgenstunden der Neuschnee für Probleme. Die Feuerwehren Bad Leonfelden, Laimbach und Schenkenfelden führten zwei 2 Lkw-Bergungen mit dem schweren Kranfahrzeug durch.In Zusammenarbeit mit der Polizei musste die Feuerwehr Hellmönsödt hängengebliebene Fahrzeuge auf einer Steigung Anfahrtshilfe leisten. In weiterer Folge musste die Hirschbacher-Landesstraße zwischen Hellmonsödt und Reichenau gesperrt werden, da herabhängende Äste von den Bäumen auf die Straße zu stürzten drohten.In den Vormittagsstunden am Freitag ließ der starke Schneefall etwas nach. Die Lage entspannte sich und die Feuerwehren konnten ihre Einsätze beenden.Fotos: Herbert Denkmayr, FF Reichenau, FF Bad Leonfelden, FF Hellmonsödt