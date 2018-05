Zoidl zeigte wieder einmal das Hinterrad

06.05.2018, 16:39 Uhr

Zur Halbzeit des Rennens fiel die Entscheidung

Bereits zur Rennhälfte fiel bei der 58. Burgenland-Rundfahrt eine Vorentscheidung. Fünf Fahrer konnten sich entscheidend vom Peloton absetzen und fuhren einen deutlichen Vorsprung auf das Hauptfeld heraus. Auf der letzten Runde setzte sich dann der Goldwörther Ricci Zoidl in unnachahmlicher Manier von seinen Kontrahenten ab und feierte im östlichsten Bundesland einen vielumjubelten Solosieg. Mit 2:35 Minuten Vorsprung und einem Schnitt von 42,0 km/h kam der Goldwörther nach 4:05:13 Stunden ins Ziel.„Ich bin sehr zufrieden. Der intensive Trainingsaufbau trägt Früchte und ich fühle mich für die weiteren großen Aufgaben im heurigen Jahr bestens gerüstet“, so Ricci Zoidl nach dem Zieleinlauf.Momentan führt Zoidl in Luxemburg bei der Fleche du Sud, ehe es für drei Wochen auf ein Höhentrainingslager geht.