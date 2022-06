Heute am Abend wurde ein Brand bei einer Pumpstation einer Wassergenossenschaft in Finkenstein am Faaker See gemeldet. Die Feuerwehren Finkenstein und Gödersdorf waren im Einsatz.

FINKENSTEIN. Heute, Dienstag, gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei zur Pumpstation einer Wassergenossenschaft in Finkenstein am Faaker See gerufen, da dort ein Brand gemeldet worden war. Beim Eintreffen an der Einsatzörtlichkeit waren bereits die Feuerwehren Finkenstein und Gödersdorf mit 25 Mann vor Ort.

Notstromaggregat automatisch aktiviert

Auf Grund eines Stromausfalles hat sich das Notstromaggregat der Pumpstation automatisch aktiviert. Durch bisher ungeklärte Umstände kam es in der Pumpstation vermutlich zu einem Brand und daraufhin zu einer Verpuffung. Durch den Druck der dadurch entstand, wurde die Tür der Pumpstation aus den Angeln gerissen und ca. 10 Meter weit durch die Luft geschleudert.

Gas-Luftgemisch explodiert

Der Brand wurde von der Feuerwehr mit einem Handfeuerlöscher gelöscht. Danach konnte man einige verschmorte Kabel und Elektroinstallationen erkennen. Es dürfte sich im Inneren der Pumpstation aus unbekannter Ursache ein Gas-Luftgemisch gebildet haben, welches durch das Feuer explodierte.

Keine Personen verletzt

Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Es kamen keine Personen zu Schaden, auch wurden keine weiteren Gegenstände durch den Vorfall beschädigt. Nachdem der Stromausfall von der Kelag behoben worden war, lief die Pumpstation auf Strom wieder weiter.