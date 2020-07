Mit "Corona-Verspätung" wurde nun in der Pfarrkirche St. Lambert in Arnoldstein das Fest der Firmung gefeiert.



ARNOLDSTEIN. Wegen des Corona-Virus musste die katholische Kirche die diesjährigen Firmungen um Wochen oder sogar Monate verschieben. In Arnoldstein war es nun soweit: Zwölf Jugendliche empfingen in der Pfarrkirche St. Lambert von Pfarrprovisor Tivadar Jasura das Sakrament der Firmung. Insgesamt hatten sich in der Pfarre 22 Firmlinge auf die religiöse Feier vorbereitet. Der Gottesdienst wurde von der Katholischen Jugend Villach jugendgerecht, musikalisch und gesanglich mitgestaltet. Zur Erinnerung an die festliche Firmung erhielten die Jugendlichen vom Pfarrgemeinderat Arnoldstein ein kleines Präsent.