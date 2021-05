ROSEGG. In Dolintschach behält Kommandant Johann Widmann (59) nach 12 Jahren weiterhin das Sagen. Der Firmenchef von Installationen Widmann ist bereits seit 44 Jahren Feuerwehrmann, war vorher schon 12 Jahre Kommandant Stellvertreter und sechs Jahre Kameradschaftsführer.

Die 49 Aktiven Florianijünger haben mit der Autobahn A11 und den Tunnel Karawankenautobahn und dem ÖBB Tunnel einen großen Aufgaben und gefahren Bereich zu bewältigen. Von der Ausrüstung her und vom Wohnobjekt ist man bestens Ausgerüstet. Was man auch in Dolintschach in der Corona Zeit nachtrauert sind die FF-Wettkämpfe, wo man Kärnten weit seit Jahren zur Spitze zählte. Aber auch das große Sommerfest der Wehr das zu den Top Veranstaltungen im Bezirk gehört fiel leider schon das zweite mal Corona bedingt ins Wasser.

Va­ter-Sohn-Ver­hält­nis

Zum neuen Stellvertreter wurde Widmann Sohn Florian (28) gewählt. Ihm wurde das Amt sozusagen in die Wiege gelegt. Angefangen hat der 28 Jährige in der Jugendgruppe der Wehr. War zuletzt Gruppen –Kommandant und wurde jetzt von seinen Kameraden zu Stellvertreter gewählt.

Komandant Johann Widmann: „Wir har­mo­nie­ren gut. Wir sind beide Feu­er­wehr­män­ner mit Leib und Seele, da spielt das Va­ter-Sohn-Ver­hält­nis keine Rolle. Wich­tig ist, dass wir die Krise alle gut über­ste­hen und dass wir bald wie­der in den Nor­mal­be­trieb über­ge­hen kön­nen“.