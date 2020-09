Über 300 Kräuter und Heilpflanzen sind im Refugium von Ulrike Möderndorfer zu finden.



FEISTRITZ/GAIL. Mit Kräutern befasst sich Ulrike Möderndorfer bereits seit Jahrzehnten. In ihrem eigenen Garten in Feistritz wachsen hunderte verschiedener Sorten, darunter auch Heilpflanzen. Besonders das Wissen der Hildegard von Bingen und eines Ignaz Schlifni haben es der Pflanzenfreundin angetan.

Führungen im Garten



"Es geht nicht darum, den Garten in eine bestimmte Form zu bringen, sondern das, was er mir gibt, sinnvoll zu nutzen," erklärt die Wahl-Feistritzerin mit Nachdruck. Dazu gehört es auch, einfach an einem besonderen Platz zu sitzen und zu genießen. Schon lange setzt sie ihre Bereitschaft, andere an ihrem Wissen und dem Garten teilhaben zu lassen, um. Dazu gehörten lange Zeit Führungen entlang der Pflanzengruppen. Oft waren Schulklassen oder Kindergärten hier, aber auch Führungen für interessierte Erwachsene bot Möderndorfer gerne an. Ein wenig schlief das Ganze nun ein, nicht zuletzt wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Kräuter für Tees



Während andere womöglich mit dem Suchen und Finden überfordert sind, ist das für die stolze Gartenbesitzerin gar kein Problem. Natürlich gibt die Natur häufig den Zeitpunkt vor, wann eine Pflanze nutzbar bist. Ansonsten ist Möderndorfer flexibel: "Wenn ich Kräuter für eine Teemischung sammeln möchte, dann mache ich das. Natürlich entstehen immer wieder andere Zusammensetzungen." Die Teemischungen finden auch in der eigenen Familie stets Anklang.

Kraftort im Garten



Für die gebürtige Berlinerin, die vor über dreißig Jahren der Liebe wegen nach Kärnten kam, ist der Garten ein spezieller Kraftort. Mit Gleichgesinnten wurden hier besondere Plätze markiert.

"Hier spüre ich etwas Besonderes und hier bin ich glücklich," sagt die Kräuter-Expertin, die gerne die friedliche Atmosphäre im Grünen genießt.

Kräuter-Akademie & Co.



Das Engagement der 67-Jährigen reicht bis hin zur Kräuter-Akademie von und nach Ignaz Schlifni, bei der sie dabei ist, und bis hin zu Kräuter-Stammtischen, die sie organisiert, beispielsweise in Nötsch (siehe "Zur Sache"). Gemeinsam mit Ulrike Baldessarini bietet sie zudem unter dem Stichwort "Pflanzenhumanismus" Ausbildungen an. "Erinnern, erforschen und erleben" lautet dabei das Motto der beiden Freundinnen. Ziel ist es, das angesammelte Wissen an Interessierte zu vermitteln.

ZUR SACHE

Kräuterstammtisch: Der nächste Termin findet am 22. September um 18.30 Uhr im Gasthaus Foith in Nötsch statt.

Thema: Hildegard von Bingen – Weisheiten und #+Medizin heute

Vortrag: Karin Fuchs (Ärztin)

Anmeldung:0650/61 40 691