FELD AM SEE. Auch in der Gemeinde Feld am See ist ein neuer Feuerwehrkommandant im Amt. 18 Jahre lang war ABI Wolfgang Maier als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Feld am See tätig, BI Franz Guggenberger war in den letzten 12 Jahren sein Stellvertreter. Nun stellten sich beide nicht mehr der Wahl. Am 07. Mai stimmten 54 wahlberechtigte Kameraden in geheimer Wahl über die neue Führung für die nächsten 6 Jahre ab. Als Kommandant stellte sich LM Martin Rogl zur Wahl und wurde mit großer Mehrheit zum Ortsfeuerwehrkommandanten gewählt. Zum stellvertretenden Kommandanten stellten sich BM Wolfgang Töplitzer und HFM Thomas Griesser zur Wahl. Die Kameraden stimmten mit einer geringen Mehrheit für BM Wolfgang Töplitzer, der damit für die nächsten 6 Jahre gemeinsam mit LM Martin Rogl die Führung in der FF Feld am See übernimmt.