Eine Jahresvorschau Vorschau der Marktgemeinde Velden am Wörthersee. Unter anderem in den Fokus gerückt wird Klima- und Umweltschutz.



VELDEN. In der Villach Land-Gemeinde Velden am Wörthersee, gilt es bei künftigen Entscheidungen Klima und Naturschutz in den Mittelpunkt zu stellen. So wäre auch die Raumplanung, welche österreichweit Beachtung fand, nach diesen Gesichtspunkten ausgerichtet worden, berichtet Bürgermeister Ferdinand Vouk. Der installierte Planungsausschuss erarbeitete ein "generationentaugliches" Ortsentwicklungskonzept sowie neue Bebauungspläne. Der Prozess soll 2020 mit den Bebauungsplänen für Velden West und Nord abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 650.000 Euro, der Anteil 2020 20.000 Euro.

Weitere Investitionen



Des Weiteren wird in die Wasserversorgung investiert (1,1 Mio.) sowie in die Abfallwirtschaft (150.000 Euro). Rund 850.000 Euro fließen außerdem in Straßen und Verkehrsmaßnahmen, hier ist beispielsweise ein neues Mobilitätskonzept geplant.

Weiters werden in St. Egyden und Lind die Dorfplätze adaptiert (210.000 Euro). In den Hochwasserschutz fließen 245.000 Euro. Auch die Breitbandoffensive bleibt ein Fokus, 130.000 Euro budgetiert die Gemeinde. Als wichtige Instanz wurden dem Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz Mittel in der Höhe von 250.000 zugesprochen, sonstige freiwillige Leistungen im kulturellen, sozialen (etwa das Bedarfstaxi) und sportlichen Bereich bleiben erhalten, hier investiert Velden rund 500.000 Euro.