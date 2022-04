Diesmal dürfen wir den Blick auf eine dunkle Zeit der Kärntner Geschichte werden. Wir weisen auf die Einweihung des Gedenk- und Mahnmals in Erinnerung an die Deportation der slowenischen Familien aus Finkenstein im Jahre 1942 hin und laden herzlich dazuu ein, diesem Ereignis beizuwohnen:

Freitag 15.4. Beginn 10 Uhr in der Pfarrkirche Latschach.

Veranstalter: SKD Jepa-Baško jezero

VABIMO NA SPOMINSKO SVEČAVNOST IN ODKRITJE SPOMENIKA OD UMETNIKA VALENTINA OMANA

V spomin družinam koroških Slovenk in Slovencev iz današnje Trške občine Bekštanj ob Baškem jezeru, ki so bile 1942-1945 nasilno pregnane v nemška taborišča, in vsem žrtvam nasilja in vojn ter v opomin nam in prihodnjim rodovom.

WIR LADEN ZUR GEDENKVERANSTALTUNG UND ENTHÜLLUNG DES DENKMALES VOM KÜNSTLER VALENTIN OMAN

Im Gedenken an alle Kärntner slowenischen Familien aus der heutigen Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See, die 1942-1945 zwangsweise in deutsche Lager ausgesiedelt wurden, sowie an alle Opfer von Krieg und Gewalt.