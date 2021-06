Seit mehr als einem Jahr wartete Gerald Glinzner mit seinem 500 PS starken Porsche GT3 Cup auf den ersten echten Renneinsatz. Am vergangenen Wochenende war es jetzt endlich so weit und in Sternberk/Tschechien wurde das erste Bergrennen, gleich ein zur Europameisterschaft zählender Bewerb, gefahren.

Starke Konkurrenz

Gerald Glinzner rechnete sich bei seinem ersten Antreten mit dem neuen Rennwagen nicht allzu viel aus. "Die Konkurrenz in der neuen Klasse ist gewaltig und ich muss mich erst an das neue Niveau gewöhnen", sagte der Afritzer Restaurant- und Campingplatzbetreiber.

Großer Erfolg



Am Ende stand das Team rund um Gerald Glinzner mit einem breiten Lächeln im Gesicht da, denn in der Gruppe 2, in der man jetzt antritt, gab es einen tollen dritten Rang zu bejubeln. In der reinen Österreich-Wertung reichte es sogar zu Platz Zwei. Nur Bergstaatsmeister Karl Schagerl war in diesem Rennen "noch" eine Nummer zu groß. Glinzner saß dem Ausnahmefahrer mit seinem 700 PS starken VW Golf TSFI aber im zweiten Lauf mit nur zwei Sekunden Rückstand schon im Rücken, da es Schagerl in einer Kurve übertrieb und die Leitschiene küsste. Wohl eine Kampfansage für die Zukunft.