VELDEN. Die zweisprachigen BHAK Klagenfurt lädt am Freitag, dem 27. Oktober, ab 19.30 Uhr zum traditionellen Maturaball unter dem diesjährigen Motto "Royal Flush - may the luck be with us" in das Casineum Velden ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgen "Igor in zlati zvoki" sowie "DJ A-Lone".