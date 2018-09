Nach Auszeit, jetzt wieder Trainer 

24.09.2018, 14:05 Uhr

GRAFENDORF. (Peter Tiefling). Für einige Jahre hatte sich Oliver Tillian für Hausbau und Familie eine fußballerische Auszeit gegönnt. Seit der Sommerpause ist Tillian aber wieder zurück auf den Fußbaballplätzen der 2. Kasse A. „Wir sind froh, Oliver als Trainer zu haben. Benjamin Gratzer, unser bisheriger Coach, mußte aufgrund seiner neuen Clubfunktionen (Obmannstv./Schriftführer) einen Schritt kürzer treten. Als Kicker bleibt er uns aber erhalten“, sagt Sektionsleiter Ferdinand Gratzer.

Die jungen Funktionäre

Keine Reserve

ZUR SACHE:

Gratzer, der sich zum Ziel gesetzt hat, eine junge Grafendorfer Funktionärsriege in der Sektion Fußball auf die Beine zu stellen, ist damit auf einen guten Weg. Sohn Benjamin (Schriftführer) und sein Stellvertreter Simon Weger verdienen sich unter seiner Anleitung schon die ersten Sporen. Das Duo hat auch schon richtungsweisende Entscheidungen getroffen. So wurden, aus internen organisatorischen Gründen nach dem 1. Klasseabstieg, die letzen beiden Saisonen in der 2. Klasse C absolviert. „In der A-Gruppe gibt es keinen Reservebewerb. Wir wollen unserem Nachwuchs aber Spielmöglichkeiten bieten und zudem waren es für die Kampfmannschaft zwei interessante Jahre“, sagt Weger. Damit möchte der Stellvertreter die höhere Spielqualität im Villacher Raum und das Halbprofitum (IFC Villach) ansprechen. „So betrachtet ist die Osttirolgruppe schon motivierender. Hier gibt es Gegner auf Augenhöhe“, sagt Weger.Daher wurde auch für diese Saison die Rückkehr in A-Gruppe angestrebt, wobei aber wieder nicht auf den Nachwuchs vergessen wurde. Mit Kirchbach wurde eine Reservespielgemeinschaft gebildet und die noch Jüngeren können sich in der Kötschacher U17 für ein Jahr weiterentwickeln. „Philipp Wurzer, Julian Wurzer, Marco Seiwald, Simon Suppersberger und Johannes Gratzer sind in Kirchbach auch schon zu Einsatzzeiten gekommen. Das war unser Ziel“, sagt Weger. Sportlich möchte er mit der Kampfmannschaft den Weg in die 1. Klasse A schaffen. Ist aber nicht Pflicht, sondern wäre für den Nachwuchs perfekt, denn dort gibt es auch eine Reservemeisterschaft und die jungen Grafendorfer könnten wieder heimkehren. Der nächste Heimauftritt des Tabellenzweiten ist am Sonntag (30. 9./16 Uhr) gegen Nikolsdorf.SK GrafendorfManuel Oberortner (Obmann), Benjamin Gratzer (Obmann Stv./Schriftführer), Ferdinand Gratzer (Sektionsleiter), Simon Weger (Sektionsleiter Stv.), Michael Stefan (Mitglied), Kurt Wastian (Nachwuchstrainer).Michael Unterassinger; Christian Wastl, Simon Weger, Marcel Bidner, Sandro Bidner, Christian Bock, Tobias Goldberger, Benjamin Gratzer, Lukas Grunwald, Markus Knafl, Johannes Lanner, Daniel Nussbaumer, Michael Stefan, Patrick Steiner, Stefan Steinwender, Simon Suppersberger, Lukas Tillian, Peter Tillian, Brunner Matthias, Marco Seiwald.Oliver Tillian