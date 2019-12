Ein Reise-Engel kommt an

VILLACH (bm) Im Rahmen des Ö3-Weihnachtswunders 2019 für den Soforthilfefond von Licht ins Dunkel wurden fleißig Spenden gesammelt. Angeregt dadurch, hat die Firma Lisa Leopardi das Projekt „Lisas Reise-Engel“ ins Leben gerufen, um mit ihren Spenden zu helfen.

Frage nach sozialer Verantwortung

Das Projekt begann bereits Anfang 2018 mit der Neuorientierung der Firma. „Die Frage war, wie wir soziale Verantwortung mit unserer Firmenausrichtung vereinbaren,“ sagt Markus Halbartschlager von Lisa Leopardi. Schon im letzten Jahr wurde bereits gesammelt, und zwar 1.500 €. Heuer toppten Lisa und ihre Reise-Engel das letztjährige Ergebnis, und übergaben am 23.12. einen Spendenscheck von 6.666 € an das Ö3 Weihnachtswunder.

Drei Bereiche der Spendenmöglichkeit

Die Spenden wurden über drei Faktoren eingeholt: Einerseits wurden bei den sieben Firmenevents im Jahr von Lisa Leopardi mittels des Verkaufes von Losen für Hotelaufenthalte und Geschenk-Packages 3.100€ eingenommen. Des Weiteren hat Lisa Leopardi bei jeder Veranstaltungsbuchung von Firmenkunden bei den Leopardi-Partnern einen Geldwert gespendet. Zuletzt haben auch einige der 45 Firmen-Partner das Projekt unterstützt.

Ein Reiseengel & Queen



Bei der Übergabe gab es auch die Reise-Engel als Dankeschön-Geschenk für die UnterstützerInnen. Diese wurden aus Kaffeekapseln von „Betti aus der Steiermark“ hergestellt. Und natürlich gab es auch einen Musikwunsch: "Don’t Stop Me Now" von Queen. Lisa Leopardis Begründung: „Weil es der positive, energiegeladene Drive ist, der uns zu besonderem motiviert, und womit so viel Gutes möglich ist.“