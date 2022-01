Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Donnerstag im Stadtgebiet von Villach.

VILLACH. Am Donnerstag gegen 16 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau mit seinem Fahrrad auf der Italiener Straße in Villach an einer stehenden Fahrzeugkolonne links vorbei. An der Kreuzung mit der Richard Wagner Straße scherte ein Pkw nach links aus. Der 51-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem PKW einer 22-jährigen Villacherin. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und wurde nach Erstversorgung in das LKH Villach eingeliefert.