Eine wohl einzigartige Krippendarstellung kann man in der Kirche St. Nikolai in Villach bewundern. In der Eisenbahnerstadt steht eine Krippe, hier ist die Hl. Familie in einem Eisenbahnwaggon zu sehen. Rund um die Krippe wird das Leben in Villach dargestellt.

Autor:

Georg Wastl aus Villach

