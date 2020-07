Noch ist WinWin nicht in die Villacher Innenstadt eingezogen. Die Pläne bleiben jedoch unverändert bestehen. Man wartet noch auf eine Genehmigung.

VILLACH. In der ersten Jahreshälfte, so verlautbarte "WinWin" die Pläne, wolle man den Spielcasino-Standort in der Villacher Innenstadt eröffnen. Noch jedoch ist man trotz vorhandener Bewilligung nicht eingezogen. Was aber mit einer Corona-bedingt angespannten wirtschaftlichen Situation der Casinos Austria nichts zu tun habe, wie Fritz Pühringer, Geschäftsführer WinWin, gegenüber der WOCHE betont. Vielmehr ist die Verzögerung auf fehlende Genehmigungen zurückzuführen. "Wir tun uns zurzeit mit einem konkreten Zeitplan schwer, da Genehmigungen ausständig sind. Aber an den Plänen halten wir natürlich unverändert fest", so Pühringer. Seitens WinWin, einer Tochter der Casinos Austria, bleibe man bei den Plänen, am Hans-Gasser-Platz einzuziehen. Der unterfertigte Mietvertrag sei auf eine "längerfristige" Lösung ausgelegt.

Problem mit dem Lärm



Dass sich die Genehmigungen noch etwas hinziehen könnten – aber nicht das alleinige Problem darstellen dürfte – erklärt Alfred Winkler, Leiter der Behördenverwaltung Villach. "Es stimmt, es stehen derzeit sowohl Baugenehmigung wie auch Betriebsanlagengenehmigung aus. Dabei geht es vor allem um die Lüftungsanlage. Das Haus hat einen äußerst ruhigen Innenhof, was einen zusätzlichen Schallschutz erforderlich machen dürfte", so Winkler. Demzufolge müsste WinWin die Pläne erneut einreichen beziehungsweise Einbauten nachreichen.

Einwand ist zu erwarten



Doch auch damit dürfte die Sache noch nicht unter Dach und Fach sein. "Ich gehe davon aus, dass es Einsprüche geben wird", ergänzt der Magistratsjurist. So hätte jeder Nachbar des Hauses Parteienstellung und die Möglichkeit, gegen das Vorhaben Einspruch kundzutun. "Natürlich kann es auch sein, dass nichts kommt. Aber davon ist nicht auszugehen", so Winkler. "Gesetzt den Fall es gibt diese Einwände wird sich das hinziehen. Dann wird da heuer sicher nichts mehr passieren", schließt Winkler.

Standort in Kritik



Die Expansions-Pläne von WinWin in der Innenstadt zogen heftige Kritik von Politik und Bürgern auf sich. Auch erging eine Resolution der Stadt an das Ministerium. Kritisiert wurde vor allem die Nähe des Spielcasinos zu Bildungs- und Sozialeinrichtungen.