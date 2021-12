Thomas Pachlinger und René Plessin wurden neu in den Aufsichtsrat des Stadtmarketings bestellt. Sie folgen auf Alfred Plessin und Rudolf Thomasser, die beide viele Jahre lang das Stadtmarketing sowie die Entwicklung der Innenstadt geprägt haben.

„Mit Thomas Pachlinger und René Plessin haben wir zwei sehr erfolgreiche Innenstadt-Unternehmer für die Mitarbeit im Stadtmarketing-Aufsichtsrat gewinnen können. Das freut mich sehr. Beide sind absolute Experten in ihrem Bereich und begeisterte Innenstadt-Unternehmer“, betont Bürgermeister Günther Albel. Gleichzeitig bedankt sich Albel auch ganz herzlich bei Alfred Plessin und Rudolf Thomasser für ihre langjährige Tätigkeit im Aufsichtsrat und ihr großes Engagement für die Villacher Innenstadt.

Erfolgreiche Unternehmer

Thomas Pachlinger hat bereits die „Greißlerei“ sowie die „freindal Wirtschaft“ in Villach betrieben, danach folgten weitere Stationen unter anderem im „The Ring Hotel“ oder im Hotel Sacher in Wien. Anfang des heurigen Jahres hat er „Das Grünfink“ am Oberen Hauptplatz eröffnet. René Plessin ist Geschäftsführer von Optik Plessin und führt gemeinsam mit seinem Vater Alfred neun Filialen sowie zusätzlich auch den Plessin Oakley Store mit mehr als 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Flagship-Store von Optik Plessin ist gleichzeitig die Firmenzentrale und befindet sich in der Freihausgasse in Villach.

Aufsichtsrat in Villach

Der ehrenamtlich tätige Aufsichtsrat der Stadtmarketing Villach GmbH besteht aus insgesamt zwölf Mitgliedern. Als Aufsichtsratsvorsitzender fungiert Hubert Marko. Die Eigentümeranteile der Gesellschaft verteilen sich auf die Stadt Villach (79 Prozent), Wirtschaftskammer Kärnten (7 Prozent), Region Villach Tourismus GmbH (7 Prozent) und Bauerngman Villach (7 Prozent).