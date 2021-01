Stadt schreibt Top-Job aus: Mindestens 80.000 Euro Jahresgehalt

Die Position der Stadtmarketing-Villach-Geschäftsführung ist nun offiziell ausgeschrieben. Bewerbungsfrist läuft bis zum 16. Februar.

Villach. Seit 18 Jahren gibt es das Villacher Stadtmarketing. In wenigen Monaten verabschiedet sich Langzeitgeschäftsführer Gerhard Angerer in den wohlverdienten Ruhestand, die Stadt macht sich nun offiziell per Stellenausschreibung auf die Suche nach einer Nachfolge.

„Abwechslungsreiche Tätigkeit“

Auf die neue Geschäftsführung wartet laut Stellenausschreibung eine „abwechslungsreiche Tätigkeit“. Vom Standort- und Freiflächenmanagement über die Organisation und Abwicklung von Veranstaltungen bis hin zum Netzwerkmanagement zwischen den verschiedenen Stakeholdern, wie es in der Ausschreibung heißt.

Nach wem wird gesucht?

Gesucht werden Bewerber mit langjähriger Erfahrung im (Stadt)Marketingbereich bzw. Standortmanagement. Laut Ausschreibung vorteilhaft wäre zudem ein Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Ausbildung.

Jahresgehalt

Für die ausgeschriebene Position wird ein Jahresbruttogehalt von 80.000 Euro geboten, wobei die Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation gegeben ist. Die Bewerbungsfrist endet am 16. Februar.

In Kooperation mit externer Firma

Die Ausschreibung des Top-Jobs erfolgt in Kooperation mit dem auf Personalmanagement im kommunalen Bereich spezialisierten Unternehmen „arcus“. Die Firma hat Büros in Klagenfurt, Graz und Wien und ist laut Eigendefinition "ein kompetenter Partner in der Bereitstellung von qualifiziertem Fachpersonal mit dem Schwerpunkt im Kommunalbereich.“ Die Stellenausschreibung online hier.