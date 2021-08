Wir haben bei vier Mode-Designerinnen aus der Draustadt nachgefragt, wie sie zur Mode gekommen sind und was diese für sie bedeutet.

Angelika Pichler – „Atelier Angelika Pichler“

Schon im Kindergarten war die Villacherin ein kreativer Kopf. „Mit 14 Jahren habe ich beschlossen, meine eigenen Hosen zu nähen. Nach der CHS-Matura folgte der Schneidermeister und ein Modedesign-Pädagogik-Studium. Seitdem habe ich Freude, jegliche Ideen mit Stoffen umzusetzen – egal ob im Kostümbereich im Theater oder mit meinem Modelabel. Das Label Angelika Pichler besteht jetzt seit über drei Jahren, die Kollektionen sind bei mir auf Bestellung und im Siegne-Shop in Villach erhältlich.“ Mode ist für Angelika etwas Essentielles. „Wir können uns damit ausdrücken, wohlfühlen, uns damit schützen und uns auch zurückziehen. Ich designe für selbstbewusste Menschen jeden Alters. Meine Mode ist Slow Fashion aus hochwertigen Stoffen, mit ungewöhnlichen Mustern in extravaganten Schnitten. Ich kämpfe fürs Umdenken zu nachhaltiger, ökologischer Mode und gegen Fast Fashion.“ Zukunftspläne für das Label Angelika Pichler? „Die schon oft angefragte Herrenkollektion. Die armen Männer haben ja nix Gescheites zum Anziehen! Außerdem möchte ich dazu übergehen, meine Stoffe selbst zu designen und nachhaltig produzieren zu lassen.“

(alle Fotos Magdalena Deutsch)

Claudia Hochmüller – „Grünschnabel und Gänseblümchen“

Hochmüllers Oma war Schneiderin und so kam sie schon sehr früh mit Mode und Stoffen in Berührung. „Nach meiner Ausbildung zur Textildesignerin in Wien arbeitete ich anfangs bei einer Modekette im Verkauf und in der Dekoration. Dann war ich für einige Jahre bei einem der weltweit größten Textildesignstudios in Wien. Dort entwarf ich Stoffmuster und Weihnachtsgeschenkspapiere. Mein Label Grünschnabel & Gänseblümchen gründete ich 2011, kurz nach meinem Umzug nach Kärnten.“ Werkstatt und Showroom befinden sich in Finkenstein am Faakersee. „Mode ist für mich Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Mit meinem Label verfolge ich keine aktuellen Trends, ich mache das, auf was ich gerade Lust habe und was ich schön finde. Meine Mode ist für alle, die sich gerne von der Masse abheben wollen und Individualität schätzen.“ Corona hat die letzten Monate für Claudia nicht einfach gemacht. Die Absage vieler Familienfeiern oder des Villacher Kirchtags haben sie schwer getroffen. „Aber man darf nicht rasten und muss sich halt neu ausrichten. So gibt es seit letztem Jahr einen Hosenrock in meiner Kollektion, eine kleine Casual Linie, und endlich auch Shirts. Für die nächsten Jahre wünsche ich mir mehr mit Vereinen, Trachtenkapellen und Hotels zusammenarbeiten zu können, indem ich meine individuell gestalteten Drucke für sie anpasse, um sich visuell repräsentieren zu können. www.gruenschnabelundgaensebluemchen.com

Friedrun Natmessnig – „Siegne“

Seit ihrem 10. Lebensjahr hat die Gegendtalerin bereits Modeentwürfe gezeichnet. „Ich wusste schon sehr früh, dass ich Modedesignerin werden will.“ Filme und Modezeitschriften spielten mitunter eine große Rolle. Für die Designerin bedeutet Mode Ausdruck und Selbstbestimmung. „Mode wird oft als etwas Oberflächliches abgetan. Wir vergessen aber, dass wir Mode bzw. Kleidung ja nahezu den ganzen Tag am Körper haben. Sie ist dem Körper also viel näher, als es etwa ein Einrichtungsgegenstand jemals sein kann. Uns sollte schon allein deshalb nicht egal sein, was wir jeden Tag auf der Haut tragen. Meine Stücke sind für Frauen gemacht, die stylische, elegante Kleidung tragen wollen, die gleichzeitig aber bequem und alltagstauglich ist. Diesen Spagat schafft man mit Jersey wunderbar. Ich glaube an Qualität vor Quantität, und spüre, dass die Nachfrage und das Bewusstsein dafür auch im Bekleidungssektor immer mehr zunehmen.“ Als nächstes möchte Friedrun Natmessnig gerne klassische, robuste Taschen kreieren, sowie weitere Accessoires und eventuell auch etwas für Herren. „Langfristig gesehen ist es mein Ziel immer mehr Frauen für den „Siegne“-Shop in Villach zu begeistern, sowie den Online-Shop ausbauen.“ www.siegne.com



Claudia Lecnik, „YLVA“

Auch wenn sie in Wien „Kommunikationsdesign und Werbung“ studierte - das Herz der gebürtigen Villacherin Claudia Lecnik schlug schon immer für die Mode. „Mit meinem eigenen Label YLVA“ habe ich mir schließlich einen Traum erfüllt und bin heute in beiden Bereichen, der Grafik und der Mode, kreativ tätig“, sagt Lecnik. Wie kam sie auf „Ylva“, was „Wölfin“ bedeutet? „Dieser Begriff verkörpert für mich Stärke, Weiblichkeit, Freiheit, Unabhängigkeit und einen Hauch von Mystik. Für mich bedeutet es, den Mut zu haben, seinen Traum zu verwirklichen, sich selbst zu zeigen, seine wahre Größe zu leben, seine Stärke und Weiblichkeit.“ So sei ihre Mode für starke, unabhängige, coole Frauen, die gerne lokale, fair produzierte Streetwear tragen, die sportlich und bequem, aber auch weiblich und sexy ist. Auch wenn es ursprünglich als reines Frauen-Label gedacht war, so gibt es inzwischen auch Männer-Shirts, Hoodies oder Caps im Sortiment. Lecniks Ziel ist es nicht, sich gegen große Modeketten zu behaupten, denn: „Ich spreche mit meiner Marke eine spezielle Zielgruppe an, die auf lokale und faire Produktion, sowie Exklusivität durch limitierte Auflagen und Handarbeit Wert legt.“ Infos über www.ylva.cc