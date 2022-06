Zum 12. Mal findet die Lesung und Prämierung der besten Texte aus dem Kurzgeschichtenwettbewerb “WortReich“ statt. Zum ersten Mal ist die Location eine ganz besondere: das Inselhotel mitten im Faaker See.



FINKENSTEIN. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See schreibt das Kärntner Bildungswerk jährlich den Kurzgeschichtenwettbewerb “WortReich“ aus. Jedes Jahr endet dieser mit der Lesung und Prämierung der Texte. Erstmalig werden die Literaten und Gäste per Boot zur Lesung gebracht. Die Überfahrt ermöglicht das Inselhotel dafür völlig kostenlos.

Lesung und Preisverleihung

Bei der Lesung mitten im Faaker See am Freitag, den 01. Juli um 16.30 Uhr werden die von einer unabhängigen Jury im Vorfeld ausgewählte Texte von den jeweiligen Autoren selbst vorgetragen. Im Anschluss verkünden Bürgermeister Christian Poglitsch und Kulturreferentin Christine Sitter von der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See die Platzierung und überreichen die von ihnen gestifteten Preisgelder sowie zwei Ehrenpreise.

Die beste Kurzgeschichte aus den insgesamt 139 Einsendungen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz wird mit 1.000 Euro prämiert. Platz 2 kann sich über 500 Euro, Platz 3 über 300 Euro freuen. Auf die beiden nächstgereihten warten Ehrenpreise vom Marktcafé Finkensteiner Nudelfabrik.

Auch du kannst dabei sein

Die Überfahrt zum Inselhotel als Veranstaltungsort der WortReich-Lesung ist ab 15.00 Uhr möglich. Am Bootssteg wartet ein WortReich-Teammitglied mit Ihrem Gratis-Ticket. Dieses kostenlose Angebot des Inselhotels gilt ausdrücklich nur für Gäste der WortReich-Lesung.

Du willst deine Kurzgeschichte einreichen?

Die neue Ausschreibung läuft noch bis 14. Oktober diesen Jahres. Der Schreibimpuls 2022: “Wahn.Witz“. Was du berücksichtigen solltest, bevor du mit dem Schreiben beginnst, und wie du deine Kurzgeschichte einreichen kannst, liest du unter bildungswerk-ktn.at/projekte/