Škoda Lindner und die drive-Partner Wiegele und Patterer machen mit dem E-Carsharing-Modell FReD ab sofort gemeinsame Sache. KÄRNTEN. Endlich einen VW e-Golf, einen Seat e-Mii oder Škoda CitiGo der neuesten Generation rund um die Uhr nutzen können. Und das ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen. Das E-Carsharing-Modell FReD wird bereits seit zwei Jahren im Tourismus und in zahlreichen Oberkärntner Gemeinden genutzt. Jetzt startet es auch in Villach durch. Die grüne...