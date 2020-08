Der EC VSV angelt sich den kanadischen Center Sahir Gill. Der Vertrag mit Chris Collins verlängert.



VILLACH. Der 28-jährige Kanadier Sahir Gill stürmte zuletzt zwei Saisonen für die Augsburg Panthers in der DEL und gilt als hervorragender Spielmacher und Vorlagengeber, der aber auch selbst torgefährlich ist. Nun holte ihn der EC VSV. Darüber hinaus wurde auch der Vertrag mit Chris Collins um ein Jahr verlängert.

Seine Laufbahn



Für Augsburg machte Sahir Gill in den vergangenen beiden Saisonen 52 Punkte, davon sieben Torvorlagen in acht Champions Hockey-League-Spielen. Bevor der Kanadier 2018 nach Europa kam, lief er zuletzt für die Rochester Americans in der American Hockey League (AHL) auf und verbuchte in 76 Einsätzen 18 Tore und 21 Assists. In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte der 1,80 Meter große und 84 Kilogramm schwere Linksschütze 182 Partien in der AHL, für Rochester, Wilkes-Barre/Scranton und Hamilton. Zudem stehen für Gill 134 Spiele in der East Coast Hockey League (106 Punkte, davon 21 Tore und 85 Assists) zu Buche. Sahir Gill wird in den kommenden Tagen in Villach eintreffen.

Chris Collins bleibt beim EC VSV



Um eine weitere Saison verlängert wurde der Vertrag mit dem aus Calgarystammenden kanadischen Center Chris Collins: Der Eisläufer mit Scorerqualitäten war die Entdeckung der vergangenen Saison und erzielte im VSV-Dress 30 Punkte, davon 11 Tore.

Die Spielphilosophie

„Sahir Gill gilt als intelligenter Zwei-Wege Stürmer mit hervorragenden Spielmacher-Qualitäten, der aber auch selbst genau weiß, wo das Tor steht. Er ist läuferisch und stocktechnisch enorm stark, und passt deshalb perfekt in unsere Spielphilosophie, das auf schnelles und laufstarkes Eishockey ausgerichtet ist. Chris Collins hat bereits im Vorjahr in seiner ersten Europa-Saison seine Klasse bewiesen und stark gepunktet. Wir sind froh, ihn wieder im Team zu haben“, sagt VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald.

Markus Schlacher nicht mehr dabei



Nicht mehr das Trikot des EC VSV wird in der kommenden Saison Markus Schlacher tragen. Der EC VSV unterbreitet dem Abwehrspieler kein neues Vertragsangebot, da man im Kader einen Verjüngungsschnitt setzen will.

Der EC VSV möchte sich bei Markus Schlacher für seine Leistungen im Dress des VSV sehr herzlich bedanken und wünscht ihm für seine Zukunft alles, alles Gute.

-----

Zur Sache



Torhüter:Tyler Beskorowany, Alexander Schmidt

Verteidiger:Jamie Fraser, Kevin Schmidt, Stefan Bacher, Sebastian Zauner, Raphael Wolf

Stürmer:Jerry Pollastrone, Patrick Bjorkstrand, Martin Ulmer, Felix Maxa, Julian Kornelli, Daniel Wachter, Philipp Kreuzer, Christof Wappis, Nico Brunner, Sahir Gill, Chris Collins