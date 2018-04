Fahrerflucht, Fahndung läuft

30.04.2018, 17:09 Uhr

Radfahrer kommt zu Sturz, schwer verletzt

ROSEGG. Ein 53-jähriger Deutscher fuhr am 30. 04 um 10:15 Uhr mit seinem Rennrad auf der Rosegger LStr L 52 von Rosegg kommend in Richtung St. Niklas. Bei Strkm 5,500 überholte ihn ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem orange-roten Kleinwagen der Marke Opel und ordnete sich knapp vor dem Rennradfahrer wieder ein. Plötzlich bremste der PKW-Lenker sein Fahrzeug ohne erklärlichen Grund ab, sodass der Rennradfahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte, gegen das Heck des PKW prallte und anschließend zu Sturz kam. Der Lenker des PKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung St. Niklas fort. Der Rennradfahrer erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Nach dem am Unfall beteiligten PKW wird intensiv gefahndet.