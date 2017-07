Ursache des schweren Unfalls auf A10 dürfte geklärt sein

15.07.2017, 17:48 Uhr

Acht verletzte Personen



45 Mann im Einsatz

Daran waren vier Fahrzeuge beteiligt. Insgesamt wurden acht Personen unbestimmten Grades verletzt. In Summe wurden mehr als 20 Personen – einiger als Vorsichtsmaßnahme – ins LKH Villach gebracht. An den PKW entstand schwerer Sachschaden.Während der Versorgung der verletzten Personen, der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten, bei denen die Haußtfeuerwache Villach und FF Vassach mit sieben Fahrzeugen und 45 Mann im Einsatz standen, war die Unterflurtrasse für den gesamten Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.