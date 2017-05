2. Klasse C: 7 auf einen Streich!!! Maria Gail gewinnt in Afritz 2:7!!!

07.05.2017, 00:10 Uhr

fanden sich inein, die in den letzten drei Begegnungen zweimal gewinnen konnten, beachtenswert war der Sieg gegen Egg. Sie stehen mitamund können somit ohne weiteres auch füreine Herausforderung darstellen.Diesind nach wie vor an dermit inzwischen sensationellen

Die ersten 10 Minuten gehörte Afritz. Würde es da 2:0 stehen, dürfte man nicht meckern. Die Defensivabteilung war noch nicht ganz munter und wir haben hier mal gschwind unsere ganzen Glücksjoker aufgebraucht.Dann - fast wie aus dem Nichts - fiel derund zwardachte sich wahrscheinlich, bevor heute eventuell wieder 10 Tore fallen, er das zehnte schießt und dann eine Kiste "Hopfentee" zahlen muss, trifft er lieber gleich zu Anfang, dann hat er's hinter sich ;-)) und somit stands in derOkay, wir durften uns grade mal ein paar Sekunden freuen, da gingdurch unsere Verteidigung durch wie ein Slalomfahrer und drückte in derzum Ausgleich ab,Weiter gings in Augenhöhe, es war ein schnelles Match, für jeden Fanblock etwas dabei.riss durch seinen Treffer in derzumdas Ruder wieder rum.Gleich drauf in derdurfte aberfallsjubeln, der mit seinemzumindest mal bis zur Pause Maria Gail in die sichere Zone brachte.Nach Seitenwechsel verlor Maria Gail ein wenig den Rhythmus. Durch kleine, aber blöde Fehler setzte man sich selber unnötig unter Druck, kam in Bedrängnis, das Mittelfeld war bisserl starr, bot dadurch Afritz viel Platz und so tröpfelte das Spiel dahin.Fast, als ich glaubte, es wird in der 2. Halbzeit garkein Tor mehr fallen, gings dann aber schlagartig dahin mitDann kam ein kurzes Aufflackern von Afritz, einen Schnitzer von Maria Gail gnadenlos ausgenützt,Aber dann kam Maria Gail wieder stark zurück und erhöhte in derzum, Torschützeundsorgte heute nicht nur mit seinem Führungstreffer für die Vorspeise, sondern servierte in dersozusagen das Dessert. Danke für deinen Hattrick - super, so ein dreigängiges Menü kannst uns öfters auftischen ;-))sucht heute beiden, dieEine ganz ganz tolle und super Leistung von euch allen. Ich wünsch euch weiterhin einfach viel Gaude und Spaß, dann kommt der Erfolg (fast) von ganz alleine!