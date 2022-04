Die Wassergenossenschaft Gampern lädt zum Mitmachen ein.

GAMPERN. Viele Ehrenamtliche engagieren sich in der Wassergenossenschaft Gampern, um weiterhin beste Trinkwasserqualität zu garantieren. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die ihre Trinkwasserversorgung teilweise privatisiert haben, wird in Österreich auf die Selbstverwaltung der Bürger gesetzt. „Es ist ein Modell, dass sich seit Generationen bewährt hat. Als Mitglieder der Genossenschaft haben wir unser Wasser selbst in der Hand, entscheiden über notwendige Investitionen und legen gemeinsam Preise und Gebühren fest", so Schriftführer Joe Sterrer.

Engagierte Menschen gesucht

Neben den vielen Vorteilen, wie Unabhängigkeit, Krisensicherheit und Effizienz, geht mit der Selbstverwaltung aber auch eine große Verantwortung einher: „Es braucht immer Leute, die sich engagieren. Ob als Funktionär oder Unterstützer, jeder Beitrag ist wichtig, um unseren wertvollsten Rohstoff für die Zukunft zu sichern“, betont Manuel Mertens, der sich für die kommende Periode als Obmann zur Verfügung stellt. Am 21. April wählen die Mitglieder der WG-Gampern ein neues Leitungsgremium und damit ihr Team für die kommende Arbeitsperiode. „Als Genossenschaft wollen wir noch stärker zu einer Gemeinschaft wachsen und auch für mehr Bewusstsein im Umgang mit unserer wichtigsten Ressource – sauberem Trinkwasser – sorgen.“ so Markus Vogtenhuber, der als zukünftiger Obmann-Stellvertreter gemeinsam mit 11 weiteren engagierten Gamperner:innen die WG managen wird. Auch die nächsten Projekte sind bereits in Planung. Mit der geplanten Erschließung des Siedlungsgebietes am Gamperner Berg wird das bestehende Netz in einem ersten Schritt um bis zu 40 Anschlüsse erweitert. Im Endausbau sollen es über 100 werden. „Ein weiterer Brunnen ist hier genauso Thema, wie die Ausweitung der Kapazitäten unserer Hochbehälter", erklärt Kassierin Christa Fürtner.