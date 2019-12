Jürgen Pouget übernimmt Aufgaben von Maria Rabl, die sich in die Babypause verabschiedet.

VÖCKLABRUCK. Redakteurin Maria Rabl legt eine Babypause ein. Ihre Aufgaben in der Redaktion der BezirksRundschau Vöcklabruck übernimmt mit Jahreswechsel Jürgen Pouget (48). Der gebürtige Vöcklabrucker lebt heute mit seiner Familie in Regau. Nach Studien zur Politikwissenschaft und Publizistik war Pouget in verschiedenen Berufsfeldern tätig. Künftig wird er über die Gemeinden im Westen des Bezirks und im Seengebiet berichten. Sie erreichen Jürgen Pouget per Mail an jpouget@bezirksrundschau.com und Tel. 0664/806667621.