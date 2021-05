Das Wetter war am vergangenen Pfingstwochenende noch nicht 100 Prozent auf den ersten Schwimm-Freiluftbewerb der Saison eingestellt - das 48. Int. Swimcity Wels Meeting ging mit recht frischen Temperaturen, und einigem an Regen über die Bühne. Die 23 SVV-Schwimmer ließen sich von diesen Wetterkapriolen allerdings ganz und gar nicht beeindrucken, und jagten einen Erfolg nach dem anderen.

Mehr als 36 Vereine, sogar aus Deutschland, Tschechien und Slowenien, waren an diesem Wochenende mit 548 Aktiven nach Wels angereist. Die Abwicklung von knapp 2400 Starts in zwei Tagen unter Einhaltung aller geltenden Covid19 Bestimmungen, bedeuteten eine organisatorische Meisterleistung seitens des Veranstalters, dem Welser Turnverein!

Zu jedem Platz auf dem Podest, erzielte Silas Schneider in der Schüler II Klasse, bzw. im Jg. 2009, die dazugehörige Anzahl an Medaillen. So siegte der 12-jährige über 100 m Rücken, und errang weiters die Silbermedaille über 50 m Rücken, sowie 100 m Brust. Den Bronzerang ergatterte Silas über 50 m Freistil, 50 m Brust und 100 m Freistil.

Die, um ein Jahr jüngere Maria Maak, zeigte ebenfalls stark auf, in dem sie zweimal Rang 3 über 50 m Rücken und 50 m Schmetterling Im Jg. 2010 erschwamm. Mit der undankbaren Blechernen zeigte sie über die 50 m Freistil noch einmal deutlich auf!

Ein besonders spannendes Rennen, gab es über die 4 x 50 m Lagen der Mädchen zu verfolgen. Mit einer starken Gesamtleistung platzierten sich Maria Maak, Tara Aigner, Anna Lea Fischereder und Timea Leitner auf dem hervorragenden dritten Rang!

Für Finalteilnahmen sorgte einmal mehr Yorik Anzengruber, der sich sowohl über die 50 m Freistil als auch 50 m Schmetterling einen Platz im heiß umkämpften Finale sicherten. Nach Rang 8 im Finale über die Freistilstrecke, ging es im Schmetterlingsfinale sehr heiß her. Yorik schwamm zum hervorragenden 6. Platz - es fehlten jedoch nur knappe 3 Zehntel auf das Podest!

Die Gesamt-Mannschaftsleistung rundeten zahlreiche erzielte persönliche Bestzeiten, sowie mehrere geknackte Limits für die anstehenden Ö Staats-, Junioren- und Schülermeisterschaften ab!

Bericht auf der Homepage des SV Vöcklabruck