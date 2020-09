A1 und RMA zeichnen KMU für innovativen Diagnose-Assistenten aus.



ATTERSEE/WIEN. Mit dem Innovationspreis prämieren A1 und Regionalmedien Austria (RMA) die 25 innovativsten kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) Österreichs, die eine innovative Vorreiterrolle in ihrer Region einnehmen und zeigen, wie neue Technologien und digitale Lösungen erfolgreich eingesetzt werden können.

Offizielles Medizinprodukt

"Rund 20.000 Erkrankungen sind medizinisch erforscht und dokumentiert, dieses Wissen nutzen wir für unser Service", erklärt Symptoma-Geschäftsführer Ronald Zieger. Mit dem digitalen Gesundheitsassistenten "Symptoma" soll dieses Wissen vermittelt und durch Eingabe der Symptome eine mögliche Diagnose erstellt werden, die auf eine Grunderkrankung hindeutet. Das Produkt ist für die User kostenlos. Eine Diagnose kann aktuell bereits in 34 Sprachen erstellt werden. Persönliche Daten werden nicht gespeichert.

"Wir leiten nur in die richtige Richtung", erklärt Zieger. “Über 10 Millionen Mal wird unser Service bereits international pro Monat verwendet”, wichtig dabei: Es handelt sich nie um das "worst case scenario", sondern um die Diagnose, die am wahrscheinlichsten ist. Was bei der Gründung der Firma vor zwölf Jahren in Attersee noch als unmöglich galt, hat dieses Jahr den Status eines offiziellen Medizinproduktes erhalten. "Wir stoßen in Ecken vor, wo man sonst vielleicht nicht so leicht hinkommt", so Zieger.