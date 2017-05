Kulturprogramm Bucherhof 2017

06.05.2017, 18:24 Uhr

vom Bucherhof in der Ortschaft Wolfshütte, Gemeinde Manning hat wieder ein interessantes Kulturprogramm für 2017 zusammengestellt.Start ist ammit dem bereits bekanntenaus zweiter Hand.Neu ist diesmal eine Modenschau von Modellen der Aussteller von 11 bis 12 Uhr.Außerdem stellt die Märchenerzählerin Elisabeth Gessl aus Grieskirchen ihr neues Buch „Das Mädchen mit der goldenen Haube“ vor.

AmWanderung zurzum Friedensmuseum nach Wolfsegg, Start um 13 Uhr.Amveranstaltet die Bauernkapelle Pilsbach ihr "" Fest mit Wanderung, Gottesdienst und Abschiedskonzert der "HirschnBuam".Ameinfür Kinder und Erwachsene mit Elisabeth Gessl.Um 16 Uhr werden Kinder bei einer Schatzsuche das „Geheimnis des Bernsteins“ erfahren. Um 20 Uhr werden dann die Erwachsenen in die Welt des Mittelalters entführt. Ein sinnlicher Abend mit Schokolade von „Frucht und Sinne“ aus Frankenmarkt und eine spezielle Weinverkostung von der Genußkramerei Christoph Hatheier. Für die musikalische Untermalung sorgen Roland Fuchs und Paul Kotek.Amgehts wieder unter der Anleitung von Meinrad Mayrhofer wiederum an die Bearbeitung von Holzstämmen bei einemAmwird erstmals eineunter dem Titel „Gang in den Advent“ angeboten. Der Ausklang der Wanderung findet am Bucherhof bei Glühmost und Schmankerl aus der Region statt.Nähere Infos: http://www.kulturbucherhof.at/veranstaltungen.html