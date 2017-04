ÖVP Vöcklabruck Team Brunsteiner lud zum Konzert mit Elisabeth Lohninger und Walter Fischbacher

24.04.2017, 21:19 Uhr

Vöcklabruck : Landesmusikschule |

Das Duo Elisabeth Lohninger und Walter Fischbacher gab am 23. April 2017 in der Landesmusikschule Vöcklabruck ein Konzert. Die Kulturreferentin Karin Eidenberger freut sich über die große Begeisterung im vollen Saal. Die ÖVP Vöcklabruck Team Brunsteiner lud zu diesem kulturellen Miteinander ein.

Restlose Begeisterung löste das Konzert und die Präsentation der neuesten CD „Soul Garden“ des Duos Elisabeth Lohninger (Vocal) und Walter Fischbacher (Piano) am Sonntag, 23. April 2017 im voll besetzten Saal der Landesmusikschule Vöcklabruck aus.Das aus Vöcklabruck bzw. aus Weissenkirchen im Attergau stammende Künstlerehepaar lebt seit 23 Jahren in New York und ist zur Zeit auf Europatournee unterwegs.Neben 2 Songs der legendären Beatles, einem Song der britischen Pop-Rockband Coldplay und einem Volksmusikpotpourri, brachten die beiden begnadeten Musiker ausschließlich Eigenkompositionen auf die Bühne. Mit den meisterhaft und gefühlvoll interpretierten Songs bezauberten sie das Publikum und verwandelten den Saal der Landesmusikschule Vöcklabruck im wahrsten Sinne des Wortes in einen „Soul Garden“.