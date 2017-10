Rüstorfer Oktoberfest war wieder ein voller Erfolg

16.10.2017, 22:31 Uhr

Unter dem Motto "Es muss eskalieren" gaben die ZESRS, Chris Armada, 2:tages:bart und Harris & Ford im Partyzelt Vollgas und heizten der feiernden Menge gehörig ein.DJ Piety legte in der Schirmbar auf und brachte die Bude zum beben.Nebenan war Wiesn-Feeling angesagt, denn im Saal sorgten "die Schwoazstoaner" für eine perfekte Oktoberfest Stimmung.

Neben der super Musikkombination war an fünf verschiedenen Bars für jeden etwas dabei, außerdem versorgten Küche und Schank die Leute neben dem traditionellen Oktoberfestmenü aus Weißwurst, Bier und Brezen mit einer Auswahl aus weiteren Speisen und Getränken.Ein solches Fest ist natürlich nur mit super motivierten Mitgliedern möglich, die in den letzten Tagen und Wochen Unglaubliches geleistet haben.Der ganze Aufwand von der Planung bis zur Durchführung hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, es war ein voller Erfolg und wir sind mega stolz auf unser Oktoberfest 2017.Doch ein Rüstorfer Oktoberfest ist kein Rüstorfer Oktoberfest ohne seine Gäste: Die Stimmung am gesamten Eventgelände war unglaublich. Wir möchten uns hiermit nochmal bei den besten Gästen bedanken, dass ihr die Partystimmung perfekt gemacht habt und sagen: Es ist eskaliert!