Auszeichnung für Zipfer Meisterwerk Pale Ale

11.05.2017, 10:47 Uhr

Bierpapst Conrad Seidl zeichnet jährlich für seinen Bierguide ein Bild der Bierlandschaft Österreichs – und ehrt dafür auch Brauereien für ihre interessantesten Biere. In die Auswahl der vielversprechendsten Innovationen schaffte es nun auch das Zipfer Meisterwerke Pale Ale.

"Kalthopfung" im Keller neu interpretiert

Veredelt mit der Hopfensorte „Calypso“

NEUKIRCHEN. Die traditionsreiche Brauerei Zipf beweist immer wieder, dass sie am Puls der Zeit ist: Zuletzt wurde Zipfer Hops mit Hopfenlimonade präsentiert, davor hat man unter der Leitung von Braumeister Harald Raidl im Herbst 2016 bierige Spezialitäten abseits des Mainstreams – die Zipfer Meisterwerke in zwei Sorten – vorgestellt. Damit setzte Zipfer den Startpunkt für eine ganze Serie – eine Serie limitierter Spezialitäten, die jährlich im Herbst zur Hopfenernte präsentiert wird, pro Bierstil mit einem ausgewählten Aromahopfen arbeitet und somit mit ganz besonderen geschmacklichen Finessen aufwartet. Eine der beiden Innovationen – das Zipfer Meisterwerke Pale Ale – hat Bierpapst Conrad Seidl überzeugt: Sie wurde nun prämiert.Seidl beschreibt die Spezialität ausführlich und meint unter anderem, dass die verwendete spezielle Hopfensorte Calypso „die Aromen von Marillen, Birnen und Äpfeln ins Bier“ bringt. Weiters führt er aus: „Das Bier ist hellbernsteinfarben mit leicht trübem Orangeton, verströmt den für den Hopfen typischen Duft, hat einen gerade schon vollen Körper und wirkt zitrusartig-erfrischend. Milde Bittere im Nachtrunk, die ein wenig harzig wirkt.“Harald Raidl, Braumeister der Brauerei Zipf, freut sich über die Auszeichnung und erklärt: „Zipfer steht für traditionelles, ursprüngliches Brauen mit frischem Naturhopfen. Das bedeutet einen Mehraufwand, bringt aber eine einmalig frische Hopfennote ins Bier. Und weil das Thema Hopfen für uns so wichtig ist, haben wir speziell für die Zipfer Meisterwerke die beinahe in Vergessenheit geratene „Kalthopfung“ im Keller neu interpretiert. Damit können wir die Vielfalt der Möglichkeiten der unterschiedlichen Hopfensorten und deren Einsatz im Keller zeigen – und so die Biergenießer mitnehmen auf eine geschmackliche Entdeckungsreise! Dass uns das mit dem Zipfer Meisterwerke Pale Ale gelungen ist, beweist die Auszeichnung von Bierpapst Conrad Seidl.“Das Pale Ale ist ein ursprünglich typisch englischer Bierstil, der nach traditioneller, obergäriger Methode gebraut wird, typischerweise hopfenbetont und bitter – und sich aktuell großer Beliebtheit erfreut. Geschichtlich ein obergäriges Bier, das bereits besondere Röstmethoden erforderte – um dem Gerstenmalz eine helle, gleichmäßige Färbung zu geben. Daher auch die helle Farbe des Bieres – und der Namensbestandteil „Pale“, also blass. Eine Besonderheit der obergärigen Biere ist, dass die dafür verwendeten Hefen besondere Fruchtnoten ins Bier bringen, welche in Kombination mit dem ausgewählten Hopfen eine geschmackliche Harmonie ergeben, wie sie Conrad Seidl beschrieben hat.