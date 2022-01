Zu einem heftigen Streit ist es am Samstagabend im Bezirk Völkermarkt gekommen. Schließlich musste die Polizei eingreifen.

BEZIRK VÖLKERMARKT. Ein 48-jähriger alkoholisierter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt bedrohte am Freitag um 23:45 Uhr seine 50-jährige Ehegattin im gemeinsamen Wohnhaus mit dem Umbringen. Sie wurde dadurch so in Furcht und Unruhe versetzt, dass sie sogleich die Polizei verständigte, welche gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot aussprach. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der BH Völkermarkt zur Anzeige gebracht.